70 عاماً.. عباس يعلن الحداد ثلاثة أيام في ذكرى النكبة

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنكيس الأعلام في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام حدادا على القتلى في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ولمناسبة ذكرى يوم النكبة السبعين. وقال عباس في خطاب ألقاه، الاثنين، إن افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يعتبر بمثابة “بؤرة استيطان أمريكية” في القدس.