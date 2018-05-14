70 عاماً.. عباس يعلن الحداد ثلاثة أيام في ذكرى النكبة

عباس يعلن الحداد ثلاثة أيام في ذكرى النكبة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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قال عباس إن افتتاح سفارة الولايات المتحدة يعتبر بمثابة "بؤرة استيطان أمريكية" في القدس.

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنكيس الأعلام في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام حدادا على القتلى في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ولمناسبة ذكرى يوم النكبة السبعين. وقال عباس في خطاب ألقاه، الاثنين، إن افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يعتبر بمثابة “بؤرة استيطان أمريكية” في القدس.