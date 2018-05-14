شاهد.. ترامب بكلمة مسجلة: أمريكا ستكون دائماً صديقة عظيمة لإسرائيل

ترامب: أمريكا ستكون دائماً صديقة لإسرائيل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
دونالد ترامبإسرائيلعملية السلامالسلطة الوطنية الفلسطينيةأمريكا
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كلمة لترامب بمناسبة افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس.

(CNN)-- جزء مقتضب من كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس.

دونالد ترامبإسرائيلعملية السلامالسلطة الوطنية الفلسطينيةأمريكا