(CNN)-- جزء مقتضب من كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس.
شاهد.. ترامب بكلمة مسجلة: أمريكا ستكون دائماً صديقة عظيمة لإسرائيل
ترامب: أمريكا ستكون دائماً صديقة لإسرائيل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
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كلمة لترامب بمناسبة افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس.
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