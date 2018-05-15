شاهد.. لحظة إسقاط فلسطينيين طائرة إسرائيلية مسيّرة في غزة

شاهد.. إسقاط فلسطينيين طائرة إسرائيلية مسيّرة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
قطاع غزةغزةإسرائيلالجيش الإسرائيلي
1:21

الفيديو يظهر الفلسطينيين وهم يهتفون بينما تصطدم الطائرة بالأرض.

التقطت كاميرا CNN لحظة اسقاط فلسطينيين لطائرة إسرائيلية مسيّرة بعد لحظات من اطلاقها قنابل غاز مسيل للدموع على محتجين قرب الحدود بين غزة وإسرائيل.

 

 

قطاع غزةغزةإسرائيلالجيش الإسرائيلي