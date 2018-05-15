مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

(CNN)-- مذيع شبكة CNN إيان لي يستعرض بعض المشاهد والأحداث التي وقعت في قطاع غزة، وذلك على خلفية افتتاح سفارة الولايات المتحدة رسمياً في القدس قبل يوم من ذكرى “النكبة“.