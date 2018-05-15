مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
قطاع غزةأمريكاإسرائيلدونالد ترامبالقدس
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فيديو يستعرض بعض المشاهد والأحداث التي وقعت في قطاع غزة، الاثنين.

(CNN)-- مذيع شبكة CNN إيان لي يستعرض بعض المشاهد والأحداث التي وقعت في قطاع غزة، وذلك على خلفية افتتاح سفارة الولايات المتحدة رسمياً في القدس قبل يوم من ذكرى “النكبة“.

قطاع غزةأمريكاإسرائيلدونالد ترامبالقدس