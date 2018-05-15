(CNN)-- مذيع شبكة CNN إيان لي يستعرض بعض المشاهد والأحداث التي وقعت في قطاع غزة، وذلك على خلفية افتتاح سفارة الولايات المتحدة رسمياً في القدس قبل يوم من ذكرى “النكبة“.
مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس
مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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فيديو يستعرض بعض المشاهد والأحداث التي وقعت في قطاع غزة، الاثنين.
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