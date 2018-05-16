وزير خارجية الأردن: يجب تناول حق الفلسطينيين بإنشاء دولة لتحقيق السلام

(CNN)-- أشعل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الغضب في المنطقة، حيث تظاهر المئات أمام السفارة الأمريكية بالأردن، الثنين وأحرقوا أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل. في ما يلي جزء من مقابلة لشبكة CNN مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال بأن بلاده لا تزال ترغب بسلام دائم في المنطقة.