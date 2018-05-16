(CNN)-- أشعل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الغضب في المنطقة، حيث تظاهر المئات أمام السفارة الأمريكية بالأردن، الثنين وأحرقوا أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل. في ما يلي جزء من مقابلة لشبكة CNN مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال بأن بلاده لا تزال ترغب بسلام دائم في المنطقة.
وزير خارجية الأردن: يجب تناول حق الفلسطينيين بإنشاء دولة لتحقيق السلام
الصفدي: نريد سلاما يقوم على مبدأ الدولتين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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قال وزير الخارجية الأردني إن بلاده لا تزال ترغب بسلام دائم في المنطقة.
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