حصريا من أرض المعركة.. هذه الحرب تحدد علاقة إيران والسعودية وأمريكا

(CNN)-- إنها حرب نادرا ما تشاهدونها، لكن ذلك يحدد طبيعة العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، تظهر صور نادرة من داخل مدينة تعز اليمنية الدمار الذي تسببت به أشهر من القتال بين قوات الحوثيين الذين تدعمهم إيران من جهة، وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية من جهة أخرى.

كما أنها تظهر مستويات مذهلة من الجوع والمرض في نزاع غالباً ما يكون غير مرئي، ومع ذلك يموت طفل دون سن الخامسة لأسباب يمكن منعها منها كل عشر دقائق.