تعرفوا إلى الفتاة التي قررت إنقاذ نورا حسين من الإعدام

هذه الفتاة قررت إنقاذ نورا حسين من الإعدام

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
السودانالحكومة السودانيةاغتصابزواج الأطفال
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هذا كل ما رآه العالم منها.. لكن قصة نورا حسين، التي حُكم عليها بالإعدام في السودان لقتل زوجها الذي اغتصبها، تسببت بحملة عالمية.. وجزء من ذلك، يعود لهذه الفتاة.

السودانالحكومة السودانيةاغتصابزواج الأطفال