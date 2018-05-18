تعرفوا إلى الفتاة التي قررت إنقاذ نورا حسين من الإعدام

2:35

هذا كل ما رآه العالم منها.. لكن قصة نورا حسين، التي حُكم عليها بالإعدام في السودان لقتل زوجها الذي اغتصبها، تسببت بحملة عالمية.. وجزء من ذلك، يعود لهذه الفتاة.