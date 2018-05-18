تعرفوا إلى الفتاة التي قررت إنقاذ نورا حسين من الإعدام
هذه الفتاة قررت إنقاذ نورا حسين من الإعدام
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
2:35
هذا كل ما رآه العالم منها.. لكن قصة نورا حسين، التي حُكم عليها بالإعدام في السودان لقتل زوجها الذي اغتصبها، تسببت بحملة عالمية.. وجزء من ذلك، يعود لهذه الفتاة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.