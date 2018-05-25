إعصار “مكونو” يضرب سقطرى والإعلان عن 17 مفقودا

إعصار مكونو يضرب سقطرى والإعلان عن 17 مفقودا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
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وأعلن في سلطنة عُمان عن إغلاق مطار صلالة لمدة 24 ساعة بسبب الإعصار.

(CNN)-- ضرب إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى مساء الأربعاء، فيما أعلنت السلطات المحلية فقدان 17 شخصا.