(CNN)-- ضرب إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى مساء الأربعاء، فيما أعلنت السلطات المحلية فقدان 17 شخصا.
إعصار “مكونو” يضرب سقطرى والإعلان عن 17 مفقودا
إعصار مكونو يضرب سقطرى والإعلان عن 17 مفقودا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
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وأعلن في سلطنة عُمان عن إغلاق مطار صلالة لمدة 24 ساعة بسبب الإعصار.
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