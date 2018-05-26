ما هي آخر مستجدات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

ما آخر مستجدات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالبرنامج النووي الإيرانيالعقوبات على إيران
1:40

نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال لشبكتنا إنه بعد الاجتماع هنا في فيينا، أصبح أكثر ثقة من قبل بإمكانية إنقاذ الاتفاق النووي.

إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالبرنامج النووي الإيرانيالعقوبات على إيران