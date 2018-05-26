ما هي آخر مستجدات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟
ما آخر مستجدات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
1:40
نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال لشبكتنا إنه بعد الاجتماع هنا في فيينا، أصبح أكثر ثقة من قبل بإمكانية إنقاذ الاتفاق النووي.
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