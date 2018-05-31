هكذا ردّ بشار الأسد عندما سُئل عما سيفعله بإدلب
هكذا رد بشار الأسد عندما سئل عما سيفعله بإدلب
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
2:16
في مقابلة مع روسيا اليوم، سُئل الرئيس السوري، بشار الأسد، عما سيفعله مع المعارضة التي أخليت من شتى المناطق إلى إدلب.
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