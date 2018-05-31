هكذا ردّ بشار الأسد عندما سُئل عما سيفعله بإدلب

هكذا رد بشار الأسد عندما سئل عما سيفعله بإدلب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
سورياالحرب السوريةالحكومة السوريةالمعارضة السوريةبشار الأسد
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في مقابلة مع روسيا اليوم، سُئل الرئيس السوري، بشار الأسد، عما سيفعله مع المعارضة التي أخليت من شتى المناطق إلى إدلب.

سورياالحرب السوريةالحكومة السوريةالمعارضة السوريةبشار الأسد