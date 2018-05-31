الأسد: يستهدفون القواعد الإيرانية وهي ليست موجودة

الأسد: يستهدفون القواعد الإيرانية دون وجودها

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
الحرب السوريةالحكومة السوريةالمعارضة السوريةسورياإيران
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في مقابلة مع روسيا اليوم، قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه ليست هناك قوات إيرانية في سوريا، إنما مجرد ضباط إيرانيين، وأن هذا دليل على كذب الغرب وإسرائيل فيما يتعلق بالحرب السورية.

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