شاهد.. حلم احتراف ركوب دراجات بترته النيران الإسرائيلية
حلم احتراف ركوب دراجات بترته نيران إسرائيل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و35 دقيقة.
2:32
كان حلمه أن يصبح راكب دراجات محترف.. ليهرب، حتى ولو لوقت قصير، من الحدود الضيقة لمدينته، غزة. ودُمِّر حلمه عندما أصابته رصاصة إسرائيلية في ساقه اليمنى في الـ30 من مارس/آذار.. الذي صادف أولى مظاهرات العودة. اضطر الأطباء إلى بتر ساقه..
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