شاهد.. حلم احتراف ركوب دراجات بترته النيران الإسرائيلية

2:32

كان حلمه أن يصبح راكب دراجات محترف.. ليهرب، حتى ولو لوقت قصير، من الحدود الضيقة لمدينته، غزة. ودُمِّر حلمه عندما أصابته رصاصة إسرائيلية في ساقه اليمنى في الـ30 من مارس/آذار.. الذي صادف أولى مظاهرات العودة. اضطر الأطباء إلى بتر ساقه..