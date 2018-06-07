بعدسة CNN.. الموسيقى حاضرة في احتجاجات الأردن

أظهرت لقطات فيديو التقطتها عدسة طاقم CNN بالعربية أجواء موسيقية فريدة خلال موجة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الأردنية، عمان أمس الأربعاء.

وكان عدد من المشاركين يقرعون الطبول في تعبير فريد عن احتجاجهم السلمي

ويتظاهر الآلاف من المواطنين الأردنيين للمطالبة بإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية وقانون الضريبة.