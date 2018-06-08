برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، الجمعة، اعتقال عراقي يشتبه بإقدامه على اغتصاب فتاة ألمانية مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما وقتلها.

وبين الوزير الألماني أن المشتبه به يدعى علي بشار يبلغ من العمر 20 عاما وقد تم اعتقاله من قبل القوات الكردية في العراق وذلك بعد إصدار مذكرة دولية لاعتقاله، الخميس.

وبين سيهوفر أن المشتبه به كان لاجئا في ألمانيا وفر من الاعتقال ليهرب بعدها إلى العراق إلى جانب سبعة من أفراد أسرته في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، لافتا إلى إطلاق سراح مشتبه به ثان في هذه القضية.