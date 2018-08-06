البحرين تؤيد الإجراءات السعودية ضد كندا: موقفكم مرفوض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت البحرين تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، رداً على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، مشيرة إلى أنها "تقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وجاء الموقف البحريني ليؤيد القرارات التي اتخذتها الرياض، مساء الأحد، باستدعاء سفيرها في كندا للتشاور، إذ اعتبرت السفير الكندي في المملكة "شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغدرة المملكة خلال 24 ساعة التالية".

وأعربت البحرين أيضاً عن أسفها للموقف الكندي، الذي رفضته "جملة وتفصيلاً"، كما اعتبرت المعلومات التي نشرت حول الشؤون الداخلية للسعودية بأنها تتنافى مع الحقيقة والواقع كونها "غير صحيحة".

كانت الرياض قد أعلنت في بيان أصدرته عن وزارة خارجيتها، الأحد، عن "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى"، بعد أن أصدرت وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية، الجمعة الماضية تصريحاً أعربت فيه إنها عن "قلقها العميق" حيال احتجاز نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية.