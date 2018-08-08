روسيا تكشف موقفها من الأزمة بين السعودية وكندا وتأمل بإيجاد حل حضاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شددت روسيا على حق المملكة العربية السعودية السيادي في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، معربة في الوقت نفسه عن أملها بأن تجد المملكة وكندا مخرجا "حضاريا" من الأزمة التي تشهدها علاقتهما إثر انتقادات كندية للسعودية تتعلق باعتقال من أسمتهم أوتاوا، ناشطين في المجتمع المدني.

فعلى لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، ماريا زخاروفا، أكدت موسكو دعمها للالتزام بحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، ولكن مع الأخذ بالاعتبار التقاليد والعادات المتبعة في الدول منذ فترة طويلة.

وشددت روسيا على رفضها لعملية تسييس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن السعودية، التي تعيش فترة إصلاحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تمتلك الحق السيادي باختيار الطريقة التي تتبعها في هذا المجال.

في السياق ذاته، أكدت موسكو أن التصرف الصحيح في مثل حالة السعودية وكندا، هو تقديم "النصيحة" بدلا من توجيه الانتقادات، وتمنت موسكو أن تجد المملكة وكندا حلا حضاريا لخلافاتهما.

يذكر أن العلاقات بين السعودية وكندا كانت قد توترت إثر تصريحات من وزارة الخارجية الكندية وسفارة أوتاوا في الرياض، انتقدت توقيف من أسمتهم نشطاء في المجتمع المدني بالمملكة.