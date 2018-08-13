أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العقوبات الأمريكية على بلاده "طعنة بالظهر"، وطمأن الشعب التركي بأن الليرة ستعود إلى مستواها الطبيعي قريبا، وفقا لما قاله الإثنين، في العاصمة التركية، أنقرة.

فبعد رسوم الاستيراد التي فرضتها أمريكا على صادرات الصلب والألومنيوم التركية وهبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها عبر التاريخ نتيجة لذلك، قال أردوغان: "كيف تكون شريكاً استراتيجياً بحلف الناتو وتطعن حليفك بالظهر؟ هذا أمر غير مقبول".

وأضاف الرئيس التركي قائلاً: "لا يمكن أن تنام ليلاً ثم تصحو فتطبق الرسوم على الصلب، يجب أن تكون هناك استمرارية، حتى لا تنعدم الثقة بين دول العالم".

في السياق ذاته، شدّد أردوغان على أن الحكومة التركية ستستمر باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد "غير مسبوق"، لكنه طالب الشعب التركي بالاطمئنان لأن أنقرة لم ولن تخضع لقواعد الاقتصاد الحر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن عن تطبيق رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم القادمين من تركيا، ما أسفر عن هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين.