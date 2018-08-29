العراق: مقتل 7 على الأقل بتفجير انتحاري في القائم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مكتب قيادة العمليات المشتركة بالعراق، الأربعاء، مقتل سبعة أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري على نقطة تفتيش بمنطقة القائم الحدودية بين العراق وسوريا.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن على نقطة الشهيد حيدر بالقائم فتحت النار صوب حافلة صغيرة مشبوهة كانت تقترب من الحاجز الأمني إلا أن السائق تمكن من تفجير مركبته، ليلقى خمسة عناصر بالأمن مصرعهم، ولم تتبنى أي جماعات المسؤولية عن هذا الهجوم.

ويشار إلى أن القائم تبعد 350 كيلومترا غرب العاصمة العراقية، بغداد، وكانت آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في البلاد، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.