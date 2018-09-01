حقوقي سوري لـCNN: ما سيحصل في إدلب لن يكون كأي أمر شهدناه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال كنان رحيمي، من الحملة السورية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، إن المعركة المتوقع أن تشهدها إدلب "لن تكون كأي أمر شهدناه" لافتا على أن هناك حالة هلع بين السوريين من القادم.

وأضاف رحيمي في مقابلة مع CNN: "جوهر المسألة هنا هو أن نظام الأسد والروس استخدموا جبهة النصرة كدافع وذريعة لعملياتهم في كل انحاء سوريا، حتى في مناطق لا توجد فيها الجبهة نوعا ما، كما رأينا في عمليات حلب العام 2016، حيث حوصر مئات الآلاف من المدنيين وقصفت المستشفيات بصورة ممنهجة".

وتابع قائلا: "الآن وباستخدام الذريعة ذاتها ولكن ضد منطقة ذات تعداد سكاني عال، نحو ثلاثة ملايين شخص، ونحن على علم بالتكتيكات المتوحشة التي ستستخدم، فسيستهدفون المستشفيات وجماعة الخوذ البيضاء وخلف موظفي المنظمات الحقوقية الذين يحاولون انقاذ الأرواح".

وأردف رحيمي قائلا: "لن يكون هناك مكان لإخلاء المدنيين الذين يقول لسان حال الكثيرين منهم إنه لا يوجد ما يمكن القيام به، النظام وحشي بكل معنى الكلمة والروس سيخرقون كل الأعراف الدولية، ربما لن يستخدموا الأسلحة الكيماوية، وقد يستخدموها للأسف".