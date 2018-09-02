البنتاغون يعلّق على بيان "تحالف الشرعية" باليمن واعتذاره عن أخطاء

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عبّرت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عن الترحيب ببيان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، حول أحداث عملية صعدة.

جاء ذلك في بيان للبنتاغون، حيث قالت وايس: "وزارة الدفاع ترحب بالإعلان الصادر عن التحالف الذي تقوده السعودية حول نتائج التحقيق باستهداف مدنيين في التاسع من أغسطس/ آب.. ونقدر أيضا قرار التحالف باتخاذ إجراءات قانونية واتخاذ الخطوات الضرورية لقواعد الاشتباك للحيلولة دون وقوع مثل هذه المأساة مستقبلا".

ويذكر أن التحالف أصدر بيانا، السبت قال فيه: "اطلعت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، السبت، بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية (يوم 9 أغسطس/ آب 2018م) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن".

وذكر التحالف في بيانه أن "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، معلنة "قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات".