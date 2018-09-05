جيش الفتح يعلن تفجير جسر التوينة وقصف معسكر للنظام كرد على غارات إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن جيش الفتح، أحد الفصائل المقاتلة ضد النظام السوري، إنه فجر جسر التوينة بريف حماة الشمالي، الذي يعتبر نقطة استراتيجية تصل بين ما وصفها بـ"المناطق المحررة وقوات النظام".

وأضاف جيش الفتح في بيان له أيضا، قصف معسكر تابع للجيش السوري بعدد من صواريخ "غراد" الليلة الماضية، ذاكرا أن ذلك رد على الغارات التي شهدتها إدلب والتي راح ضحيتها "14 قتيلا وجرح 31 آخرين".

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية هذه الأنباء قائلة في تقرير: "المجموعات الإرهابية أقدمت صباح اليوم على تدمير جسر التوينة الواقع غرب قلعة المضيق بحدود 2 كيلومترا بالريف الشمالي بعد أن قامت بزرع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار في أماكن متفرقة من جسم الجسر".

وذكر تقرير الوكالة أن "جسر التوينة يعتبر ثالث جسر يتم تدميره من قبل المجموعات الإرهابية بعد جسري الشريعة وبيت الراس في سهل الغاب".