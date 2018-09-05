دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أرسل الجيش التركي، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية للبلاد مع سوريا، وذلك لـ"دعم الوحدات المتمركزة على الحدود"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة أن القافلة العسكرية المرسلة إلى الحدود تتكون من "15 مركبة، بينها 6 شاحنات محملة بدبابات ومدافع، بالإضافة إلى ناقلات جنود مدرعة"، لافتة إلى أن "التعزيزات التي وصلت إلى كليس وسط تدابير أمنية، وتوجهت إلى الحدود السورية لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها".

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي شهدت فيه إدلب غارات جوية أودت بحياة خمس أشخاص على الأقل وفقا لما ذكرته جماعة الخوذ البيضاء، مع استمرار التحذيرات من "كارثة إنسانية" نتيجة العمليات العسكرية التي يحضر لها الجيش السوري في إدلب، التي تعتبر آخر معاقل المعارضة في سوريا.