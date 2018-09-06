موسكو: روسيا "قتلت وستقتل الإرهابيين" في سوريا

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، الخميس، إن بلادها "قتلت وستقتل الإرهابيين" في سوريا.

وأضافت زخاروفا: "لقد قتلنا وسنقتل الإرهابيين"، مضيفة: "ولا يهم إذا كنا نتحدث عن حلب وإدلب أو أجزاء أخرى من سوريا. يجب على سوريا أن تعود إلى السلام"، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي".

وفي حديثها أمام لجنة حماية الصحفيين، أضافت زاخاروفا أنه "إذا لم يكن دور القوات الجوية الروسية حاسما ، فلن يتحدث أحد حتى عن أي حماية للصحفيين في سوريا" ، حسبما أفادت الوكالة.

وقام المسؤولون الروس بتصعيد لغة الخطاب بشأن سوريا في الأيام الأخيرة، قبل هجوم الحكومة السورية المتوقع على نطاق واسع ضد إدلب، آخر معقل للمعارضة في البلاد.