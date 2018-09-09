قرقاش يتحدث عن إدلب والدور العربي بسوريا.. وخاشقجي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تجنيب إدلب مواجهة دموية يمثل أولوية لبلاده وللمجتمع الدولي، لافتا إلى الدور العربي المتقلص في سوريا وضرورة مراجعته.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تجنيب إدلب مواجهة دامية تعرّض المدنيين للخطر يمثل أولوية لنا وللمجتمع الدولي، وأما تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية فبحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية".

وعلق الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي على تغريدة قرقاش، بتغريدة قال فيها: "تغريدة @AnwarGargash حول ادلب موفقة وفِي وقتها، وتشكر الامارات ان تنضم للعاملين على منع المجزرة.. دعوته لمراجعة جادة حيال تقلص الدور العربي بسورية لا يقل أهمية".

واردف خاشقجي في التغريدة ذاتها قائلا: "يجب أن تقود الامارات والسعودية تحرك سريع يحي الدور العربي بسوريا ويحمي شعبها ويحقق تطلعاته.. سورية حرة أمان للجميع".

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