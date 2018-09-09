الحرس الثوري الإيراني يتبنى إطلاق الصواريخ على كردستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مسؤوليته، عن إطلاق الصواريخ على مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة كوي سنجق في إقليم كردستان، السبت، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وفقا لبيان صادر عن الحزب.

ونقلت وكالة أنباء فاري الإيرانية شبه الرسمية بيان الحرس الثوري والذي أعلن فيه "إطلاق 7 صواريخ دكت مقر اجتماع قادة احدى الزمر الارهابية المعادية للجمهورية الاسلامية الإيرانية.. وأن الحرس الثوري وضع في جدول اعماله التصدي ومعاقبة المعتدين، إثر الاعمال الشريرة التي قامت بها الزمر الارهابية العميلة للاستكبار العالمي خلال الاشهر الاخيرة انطلاقا من اقليم كردستان العراق ضد المناطق الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال ارسال العديد من الخلايا الارهابية وزعزعة الامن وارتكاب اعمال تخريب وضرب امن واستقرار اهالي محافظات اذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه الغيارى".

وأضاف البيان: "إثر عدم اكتراث قادة هذه الزمر بالتحذيرات الجدية الصادرة من مسؤولي اقليم كردستان العراق بشان عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على ازالة قواعدهم وضرورة انهاء اعمالهم الشريرة وممارساتهم العدوانية والارهابية ضد الجمهورية الاسلامية فقد قامت القوة الجوفضائية بالمشاركة مع وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية لحرس الثورة يوم امس في اطار عمليات ناجحة بدك مكان تواجد واجتماع قادة احدى الزمر الارهابية الخبيثة والاجرامية ومركز تدريب الارهابيين العملاء بـ 7 صواريخ ’ارض-ارض‘ قصيرة المدى".