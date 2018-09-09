أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لقي مراهقان فلسطينيان حتفهما إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، الجمعة، إذ قُتل المراهق بلال خفاجة وتبعه مواطنه أحمد أبو الطيور، الذي انتشر مقطع فيديو للحظة استهداف الأخير من قبل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، في الوقت الذي أكد فيه جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيقوم بتحليل الحادثتين عبر الجهات المعنية.

فبينما كان أبو الطيور يرمي شيئاً على الجنود الإسرائيليين، ويقوم بالقفز مفتوح الذراعين وسط تحذيرات من رفقائه، أطلق عليه أحد الجنود رصاصاً حياً أدى إلى مقتله، وفقا لما أظهره مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن تتمكن CNN من التأكد من صحة هذا المقطع بشكل مستقل.

بدورها، أكدت وزارة الصحة في القطاع أن المراهق البالغ من العمر 16 عاماً تلقى رصاصتين، في رقبته وصدره، ما أدى إلى مقتله.

بالمقابل، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه أُطلع على الحادثتين وأشار إلى أن الجهات المختصة في قيادة الجيش ستقوم بتحليل الواقعتين، وفقاً لبيان رسمي أصدره.

وفي وقت سابق، السبت، أكد جيش الدفاع أنه منع أربعة أشخاص من قطاع غزة من التسلل داخل السياج الحدودي باتجاه إسرائيل وقد كانوا يحملون سكيناً وفأساً.

يذكر أن أبو الطيور هو المراهق الثاني الذي يلقى حتفه على يد الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات الأخيرة التي كسرت حالة الهدوء على الحدود، بعد خفاجة، الذي أُعلن عن مقتله الجمعة.