دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت الجزائرية أسماء بنت قادة، طليقة يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين على تقارير إعلامية، نقلت أنها "إجبرت على مشاهدة فيلم إباحي ليلة وزفافها"، نافية ذلك نفيا قاطعا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها على قناة النهار، حيث نفت بنت قادة هذه المزاعم، قائلة: "هذا صحفي له خيال مريض، لازم يردع بآليات قانونية من ناحية وكذلك لابد أن يتوجه إلى طبيب نفسي لكي يعالج".

وتابعت قائلة: "أيضا أتوجه إلى الصحيفة، جريدة الرياض السعودية، في المقال الصادر يوم 3/9/2018 وأقول للجريدة بأنك تحولت إلى وعاء بما نضح منك من هذا الصحفي.. أنفي نفيا قاطعا وأكذب أن ما جاء على لساني بقلم هذا الصحفي، كذب وبهتان وافتراء.."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.