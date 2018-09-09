هل انتصر بشار الأسد؟ رئيس وزراء سوريا الأسبق يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري الأسبق، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تحدث فيه عن الرئيس السوري، بشار الأسد وإن كان الأخير قد انتصر بالفعل في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 2011.

وقال حجاب في المقطع: "من يعتقد أن بشار الأسد انتصر، فهناك مظاهر الضعف الشديد في في بنية الدولة السورية الآن، وهناك تفشي لظاهر غير مقبولة وغير معقولة مثل حالة الفوضى الموجودة في المناطق التابعة للنظام ومثال على ذلك اللاذقية بالإضافة إلى التصفيات، التصفيات ما بين المليشيات وحتى في قوات النظام فيما بينها.."

وتابع قائلا: "النظام ليس لديه الإمكانية وليس لديه العدد ولا المقدرة العسكرية للسيطرة على هذه المناطق، والجميع يعرف أن قوات النظام وحتى بشار الأسد وقياداته هم تحت الوصاية والحماية القوات الخاصة الروسية وحتى الأركان في دمشق هي في حماية القوات الروسية".