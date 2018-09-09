السعودية: ضبط مقيم ظهر بشكل "مسيء" مع زميلته بمقطع فيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضبطت وزارة العمل السعودية مقيماً ظهر بشكل "مسيء" في عدة مقاطع فيديو مع سيدة بمركز الاستقبال في أحد فنادق مدينة جدة، واستدعت صاحب المنشأة لعدم الالتزام بضوابط عمل المرأة، وفقا لما تداولته إمارة منطقة مكة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، الأحد.

أشارت العمل السعودية إلى أن فرق التفتيش التابعة لها ضبطت المقيم، لـ"ارتكابه عدة مخالفات" وعمله في مهنة تقتصر على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب الفندق لـ"عدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة"، حسبما ذكرت الوزارة.

وقالت وزارة العمل إن المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر المقيم بشكل "مسيء" بينما كان برفقة سيدة في مركز لاستقبال النزلاء بأحد الأجنحة الفندقية بجدة.

بدورها، نشرت صحيفة "سبق" السعودية تفاصيل القضية، إذ أكدت أن المقيم، مصري الجنسية، ظهر بمقطع فيديو وهو يتناول وجبة الإفطار مع موظفة، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة مخالفة صريحة للأنظمة.

وتشهد المملكة حركة تغيير على صعيد حقوق المرأة، إذ بات يسمح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، بالإضافة إلى توسيع مشاركتهن بسوق العمل في المملكة بجميع قطاعاته.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمقيم، ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.