أمريكا توقف مساعدات لمستشفيات القدس الشرقية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد إجراء المراجعات حول مشروع الدعم الأمريكي للشعب الفلسطيني، قررت حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب وقف دعم قيمته 25 مليون دولار من المخطط دفعه مسبقاً لصالح شبكة مستشفيات القدس الشرقية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية في بيان رسمي: "في بداية هذا العام، وجه الرئيس الأمريكي مراجعة حول المساعدات الموجهة للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة للتأكد من أن هذه المعونات المقدمة تتماشى مع المصلحة الأمريكية ومصلحة دافع الضرائب الأمريكي".

وتابع: "وبعد هذه المراجعة، وبتوجيه من الرئيس الأمريكي، سنقوم بإعادة توجيه الدعم بقيمة 25 مليون دولار الذي خططنا لدفعه مسبقاً لصالح شبكة مستشفيات القدس الشرقية. عوضأً عن ذلك، سنقوم بوضع هذا المبلغ لصالح مشاريع أهم".