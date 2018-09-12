كيف تتصرف إن اكتشفت خيانة زوجتك؟ مستشار سعودي بالطب النفسي يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال طارق الحبيب، المستشار السعودي بالطب النفسي، إنه لا يحق للزوج أو الزوجة وبأي صورة من الصور ضرب الآخر أو الاعتداء عليه/ عليها في حال وجدت منه/ منها خيانة، سواء حقيقة متمثلة أو شك.

جاء ذلك في مقابلة للحبيب على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "في أكثر الحالات التي أشوفها إكلينيكيا حول العالم، إذا كانت مميزة (الزوجة) فالزوج لا يفرط فيها، هذا الي صاير، ايش اسوي معهم؟ وهذه ليست دعوة للخيانة، لو طلقتها فماذا يحدث؟ عيالي وغيرها، هناك أبحاث كثيرة قبل أن يتجه إلى الطلاق.. هل هو ظن أم هل هو حقيقة؟ دخل ووجد رجل أو دخلت ووجدت امرأة فهذه حقيقة، أما هناك احتمال آخر هو الظن أو الشك مثل العثور على آثار وما شابه.."

وتابع قائلا: "الحالة الأولى إذا وجدت ذلك، فلا يحق لك الاعتداء عليها شرعا وقانونا ونظاما، خانتني؟ يا أخي خيانتها فهناك قانون والطرح القرآني وضح هذا الشيء لم يجيز ضرب المرأة، وقصة النبي محمد صل الله عليه وسلم بحادثة الإفك مع سيدة الطاهرات عائشة أكبر دليل وتعليم.."