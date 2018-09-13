إسبانيا: سنوصل 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية

مدريد، إسبانيا (CNN)— أعلن وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، الخميس، أن بلاده ستوصل 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى المملكة العربية السعودية، ضمن صفقة سابقة عُلقت إلى حين مراجعتها.

جاء ذلك في تصريح للوزير على الإذاعة الإسبانية، حيث قال: "في نهاية المطاف، القرار كان بإيصال القنابل واحترام عقد وقعته الحكومة السابقة العام 2015، ولم نرصد أي أمور مخالفة تدفعنا لعدم المضي قدما في هذه الصفقة".

من جهته أكدت وزارة الدفاع الإسبانية لـCNN وأن تصريحات الوزير بوريل تعكس موقف الحكومة من هذا الشأن.

ويذكر أن الحكومة الإسبانية علقت إيصال القنابل للسعودية في خضم مخاوف من طريقة استخدامها في اليمن، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية لـCNN مطلع الشهر الجاري، لافتا إلى أن بلاده سترجع ما قيمته 9.2 مليون يوريو (10.6 ملايين دولار) التي دفاعتها الرياض في هذه الصفقة.