منظمة تحذر من خطر قد يواجهه 5 ملايين طفل في اليمن

(CNN)— حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية البريطانية من أن 5 ملايين طفل في اليمن يواجهون خطر المجاعة، بينما تقود قوات التحالف العربي بقيادة السعودية هجوماً كبيراً على ميناء استراتيجي في البلاد.

وقالت المنظمة البريطانية إن تضرر الميناء في الحديدة أو إغلاقه المؤقت "سيزيد تكاليف الغذاء والعلاج، مما سيضع مليون طفل آخر لخطر المجاعة"، كما أشار مدير ملف اليمن في منظمة "أنقذوا الطفولة"، تامر كيرولوس إلى أن "أصغر اضطراب في إمدادات الغذاء والوقود والإمدادات" من خلال الميناء اليمني الحيوي قد يعني "موت مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والذين لا يستطيعون الحصول على الطعام الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة".

أما فيما يتعلق بآخر التطورات في اليمن، أطلق التحالف العربي حملة لاستعادة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر شريكة في التحالف.

بدورها، قالت الأمم المتحدة إنه "وفي أسوأ السيناريوهات، الهجوم على ميناء المدينة، يمكن أن يقتل ما يصل إلى 250 ألف شخص، كما تصل حوالي 70% من المساعدات الإنسانية عبر ميناء البحر الأحمر".