العاهل الأردني يزور مقر CNN في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مقر CNN في مدينة نيويورك، والتي يزورها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ونشر الديوان الملكي الأردني، صورة للزيارة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وأشار إلى أن الملك زار مقر CNN واجتمع مع رئيسها، جيف زكر، وبعض أعضاء الإدارة والمقدمين.

يذكر أن العاهل الأردني يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي سيلتقي خلالها بعدد من قادة الدول الأخرى.