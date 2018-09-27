ماذا دار في زيارة وزير الدفاع المصري إلى ضريح عبدالناصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أناب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، للمشاركة في "إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر"، حسب بيان المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي.

وجاء في البيان المنشور عبر موقع "فيسبوك" أنه "في تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبدالناصر، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة".

الرئيس / عبد الفتاح السيسى ينيب الفريق أول / محمد زكى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم / جمال عبد الناصر... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Thursday, September 27, 2018

والتقى وزير الدفاع المصري بأسرة عبدالناصر ونقل لهم "تحيات" السيسي، مشيرا إلى أن "ثورة يوليو/ تموز المجيدة التى حمل لواءها الرئيس جمال عبدالناصر ستظل نبراساً مضيئاً نسير على دربه، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو/ تموز المجيدة من إنجازات".

وقال وزير الدفاع المصري إن "الشعب المصرى الآن بقيادته الحكيمة الوطنية الواعية يصنع مرحلة تاريخية جديدة من أجل مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات الوطنية، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريين بالعزة والكرامة".