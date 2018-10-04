دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن بلده "لم يعد يتحمل اقتصاديا"، مبديا استعداده بأن "يضحي" بحصته من تشكيل حكومة البلاد، التي لم تتشكل منذ إجراء الانتخابات في مايو/ أيار الماضي.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب الحريري: "يجب علينا أن نضحي ونتعاون من أجل مصلحة البلد، والكل يجب أن يضحوا من أجل تأليف الحكومة"، مضيفا: "أنا مستعد أن أضحي بوزارات من حصتي لأنّ البلد لم يعد يتحمل اقتصادياً".

وشدد الحريري على أنه "يجب أن ندخل بنفسية تعاون، ولا يجب أن يدخل أحد الى الحكومة بروحية خلق إشكال أو صدام، فنحن نريد حكومة تنجز، وتشكيل حكومة أكثرية أمر غير مطروح".

وتابع: "أقول لكل الأحزاب، الوضع الداخلي اللبناني لا يتحمل خلافات أكثر، وعلينا التعاون لمصلحة البلد"، خاتما بقوله: "أنا أدق ناقوس الخطر لأن الوضع الاقتصادي صعب".

واعتبر أن كلام الرئيس اللبناني ميشال عون "في القصر الجمهوري بنّاء وإيجابي، وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة، وسنشكل حكومة ترضي اللبنانيين خلال 10 أيام"، مضيفا: "أنا مقتنع بالتسوية الرئاسية وهي قائمة ومستمرة، وضمانتي هي رئيس الجمهورية"، حسب تعبيره.