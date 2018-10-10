عرض أمريكي بـ"المساعدة" في التحقيقات بشأن جمال خاشقجي

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

(CNN)-- قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي شكل" في التحقيق بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

ولكي يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، يجب أن يكون هناك طلب للمساعدة من البلد المضيف.

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وسبق أن ناقش مساعد مدير قسم العمليات الدولية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جورج بيرو، العملية في منتدى وزارة الخارجية في 11 يوليو/ تموز عام 2018، حالة مختلفة، قائلا: "نحن مستعدون لدعم وتبادل أفضل ممارساتنا وجهودنا التحقيقية وتقنياتنا وأشياءنا المشابهة لشركائنا الأجانب. في مثل هذه الأنواع من الحوادث التي قد لا يكون فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الولايات المتحدة مختصًا بالضرورة [بالإشارة إلى الحالة المختلفة] نحن مستعدون لدعم شركائنا الأجانب إذا طلبوا مساعدتنا ودعمنا".

ووقتها شدد بيرو على أن التحقيقات على أرض أجنبية "تستدعي من الشريك الأجنبي أن يطلب مساعدتنا، وسنقدمها".

كما ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يتمتع بأي سلطة قضائية في الوقت الحالي، حيث إن القضية لا تشمل مواطناً أمريكياً. ويشار إلى أن خاشقجي تقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، لذا فهو ليس مقيمًا قانونيًا دائمًا.

وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومتين التركية أو السعودية قد طلبت مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بشأن خاشقجي، وفقا لما جاء في اقتراح بنس.

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ورغم السماح لوكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في الخارج بالبحث بشكل استباقي عن معلومات تتعلق بحكومات أجنبية قد تكون ذات فائدة للولايات المتحدة، فلا يوجد مؤشر حالي على أن مسؤولي الإدارة قد كلفوا المكتب بطلب تفاصيل التحقيق من نظرائهم الأتراك والسعوديين.

في السياق نفسه، قال مسؤول تركي كبير تحدث لـCNN، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "السعوديين لا يتعاونون بشكل كامل مع التحقيق. ليسوا منفتحين على التعاون".

بالإضافة إلى ذلك، طلبت السلطات السعودية "تأجيل البحث" داخل قنصليتها في إسطنبول وفقاً لصحيفة "يني سافاك" التركية الموالية للحكومة. وتشير التقارير اليومية إلى أن هذه التطورات الجديدة حدثت بعد أن قالت السعودية في وقت سابق إنها ستسمح للسلطات التركية بالتفتيش في القنصلية بناء على طلب وزارة الخارجية التركية. ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر أمنية، طلبت السلطات السعودية من الجانب التركي تأجيل البحث حتى موعد لاحق.

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وتواصلت CNN مع القنصلية السعودية في اسطنبول عبر الهاتف للتعليق. والشخص الذي أجاب على الهاتف قال: "القنصلية السعودية ليس لديها تعليق". فيما لم تذكر الصحيفة التركية سبباً لطلب السعودية بتأخير تفتيش قنصليتها.

واختفى خاشقجي قبل ثمانية أيام بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول أوراق تسمح له بالزواج في تركيا.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد قالت في بيان صحفي، الأربعاء، إنه "تحدث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، السفير جون بولتون والمستشار الأول للبيت الأبيض، جاريد كوشنر ، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن الصحفي المفقود".

وأضافت ساندرز: "بعد ذلك، قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي، لتأكيد طلب الولايات المتحدة للحصول على معلومات". ولفتت إلى أنه في كلتا المكالمتين "تم طلب المزيد من التفاصيل"، مشيرة إلى أنه "سنستمر في مراقبة هذا الوضع وتقديم التحديثات كما هو متاح"، حسب بيانها.

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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه على تواصل بـ"أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بشأن خاشقجي، وأعرب عن قلقه من احتمال ارتكاب جريمة قتله.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "هذا وضع سيء. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، لأي من المراسلين، لأي شخص"، مضيفا أن البيت الأبيض كان على اتصال بخطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي كتبت رسالة مفتوحة إلى ترامب والسيدة الأولى ميلانيا تناشدهما بمساعدتها.

وأضاف ترامب "نحن على اتصال بها الآن ونريد أن نأتي بها إلى البيت الأبيض"، معتبرا "أنه وضع محزن للغاية، إنه وضع سيئ للغاية"، حسب نعبيره. لكنه لم يصل بعد إلى القول ما إذا كان يحمل السعوديين المسؤولية عن الاختفاء أو القتل، قائلاً إنه لم يكن هناك ما يكفي من العزم على اتخاذ قرار.

وفي رد على سلسلة من الأسئلة التي طرحتها CNN، نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى "بشكل قاطع" تورط بلاده في اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول السعودي في بيان ورد إلى CNN: "ننفي بشكل قاطع أي تورط في اختفاء جمال. في هذه المرحلة، تتمثل أولويتنا في دعم التحقيق، بدلاً من الاستجابة للتعليقات المتطورة التي لا ترتبط مباشرة بتلك الجهود".

وأضاف المسؤول السعودي: "إن رفاه جمال، كمواطن سعودي، هو شغلنا الشاغل ونحن نركز على التحقيق كوسيلة للكشف عن الحقيقة وراء اختفائه". مضيفا: "تعاطفنا مع العائلة في هذا الوقت العصيب".

وفي وقت سابق، قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، لـCNN إنه رغم خوفها من "صحة" تقارير وسائل إعلامية بشأن مقتله، فإنها تريد أن تنتظر "نتيجة نهائية" ولا تزال تعتقد أن "أي شيء" وارد.