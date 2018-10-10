(CNN)-- في رد على سلسلة من الأسئلة التي طرحتها CNN، نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى "بشكل قاطع" تورط بلاده في اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول السعودي في بيان ورد إلى CNN: "ننفي بشكل قاطع أي تورط في اختفاء جمال. في هذه المرحلة، تتمثل أولويتنا في دعم التحقيق، بدلاً من الاستجابة للتعليقات المتطورة التي لا ترتبط مباشرة بتلك الجهود".

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وأضاف: "إن رفاه جمال، كمواطن سعودي، هو شغلنا الشاغل ونحن نركز على التحقيق كوسيلة للكشف عن الحقيقة وراء اختفائه". مضيفا: "تعاطفنا مع العائلة في هذا الوقت العصيب".

كانت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، قد قالت لـCNN إنه رغم خوفها من "صحة" تقارير وسائل إعلامية بشأن مقتله، فإنها تريد أن تنتظر "نتيجة نهائية" ولا تزال تعتقد أن "أي شيء" وارد.

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وأوضحت خطيبة خاشقجي، في إجابات مكتوبة على أسئلة للزميلة كريستيان أمانبور بشبكة CNN: "ربما يكون خطف أو ربما يكون قد تعرض لبعض الأذى"، مضيفة أن "الصور في وسائل الإعلام تشير إلى احتمال خطف أو اغتيال. أتمنى ألا تصبح جريمة قتل كما زعمت هذه الصور".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عبر، الإثنين، عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن اختفاء الإعلامي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مضيفاً: "أشعر بالقلق حيال ذلك ولا أحب أن أسمع عن أمر مماثل، ونأمل أن يُحل ذلك. لا أحد يعرف أي شيء عن الأمر الآن، لكن هناك بعض القصص السيئة للغاية، لا أحب ذلك".

وتزامنت تصريحات الرئيس الأمريكي مع إنكار شديد من سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، الذي قال إن الادعاءات بأن خاشقجي قد قُتل أو احتجز من قبل السلطات السعودية "زائفة تماما، ولا أساس لها"، وفقا لبيان حصلت عليه CNN.