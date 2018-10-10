"تبوك- 4".. تدريب عسكري مشترك بين مصر والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الأربعاء، انطلاق فعاليات التدريب العسكري المشترك "تبوك – 4" بمشاركة من القوات المسلحة للبلاد ونظيرتها في السعودية، حسبما أفاد المتحدث العسكري المصري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي.

وذكر الرفاعي، في بيانه، الأربعاء، أن التدريب العسكري "يستمر لعدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية" لمصر، موضحا أنه عناصر من القوات البرية الملكية السعودية المشاركة فى التدريب "كانت قد وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية، حيث انتهت إجراءات الإستقبال ودمج القوات المصرية والسعودية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين".

وعن أهداف التدريب العسكري، أوضح الرفاعي أنها تتلخص في "تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين، وتطوير العمل المشترك فى ظل التحديات الحالية بالمنطقة".

ولفت إلى أنه "تم عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب، ونفذت القوات المشاركة العديد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة باستخدام مقلدات المايلز".

واختتم بيانه بالإشارة إلى أن تدريب (تبوك- 4) "يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري".

يشار إلى أن "القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفذان العديد من التدريبات المشتركة كان من أبرزها التدريب البحرى المشترك (مرجان)، والتدريب الجوى المشترك (فيصل)، كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات رعد الشمال ودرع الخليج وتحية النسر والنجم الساطع"، حسب البيان.