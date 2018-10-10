واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على تواصل بـ"أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بشأن الصحفي المفقود جمال خاشقجي، وأعرب عن قلقه من احتمال ارتكاب جريمة قتله.

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وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "هذا وضع سيء. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، لأي من المراسلين، لأي شخص"، مضيفا أن البيت الأبيض كان على اتصال بخطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي كتبت رسالة مفتوحة إلى ترامب والسيدة الأولى ميلانيا تناشدهما بمساعدتها.

وأضاف ترامب "نحن على اتصال بها الآن ونريد أن نأتي بها إلى البيت الأبيض"، معتبرا "أنه وضع محزن للغاية، إنه وضع سيئ للغاية"، حسب نعبيره. لكنه لم يصل بعد إلى القول ما إذا كان يحمل السعوديين المسؤولية عن الاختفاء أو القتل، قائلاً إنه لم يكن هناك ما يكفي من العزم على اتخاذ قرار.

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وأوضح ترامب: "لا بد لي من معرفة من فعل ذلك. كان الناس يرونه يدخل لكنهم لم يروه يخرج"، في إشارة إلى اختفاء خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. ككاتب في صحيفة واشنطن بوست ، كان منتقدًا للنظام في الرياض.

ويوم السبت، قال مسؤولون أتراك لصحيفة "واشنطن بوست" ووكالة أنباء رويترز إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية. ولم تتمكن CNN من تأكيد هذه التقارير بشكل مستقل، وقد نفتها الحكومة السعودية.

وقال ترامب في معرض حديثه عن الحكومة السعودية إن بلاده "تطالب بكل شيء" لتعلم بوضع وحالة خاشقجي، مستكملا في حديثه بالمكتب البيضاوي: "إنه وضع خطير للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة للبيت الأبيض. نحن لا نحب أن نرى ما يحدث"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا لمعرفة المزيد من التفاصيل.