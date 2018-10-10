نشر الأربعاء ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن الانتهاء من إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية من الأسلحة الثقيلة بموجب اتفاق سوتشي الذي وقعته أنقرة مع روسيا، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأكدت الأناضول أن الدفاع التركية أعلنت عن إنهاء علمية إخلاء المنطقة التي تم الاتفاق عليها بين تركيا وروسيا خلال اجتماع سوتشي الأخير، من جميع الأسلحة الثقيلة.

وشددت وزارة الدفاع التركية على "استمرار أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي"، حسبما ذكرت الوكالة.

يذكر أن تركيا وروسيا وقعتا اتفاقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري بإدلب، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.