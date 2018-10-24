مصدر لـCNN: ولي عهد السعودية سيتحدث علنا لأول مرة منذ "أزمة خاشقجي"

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)—كشف مصدر، الثلاثاء، إن ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، سيدلي بأول حديث علني له منذ إعلان فقدان الإعلامي، جمال خاشقجي.

وأوضح المصدر وهو من القائمين على تنظيم مؤتمر قمة الاستثمار الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، في تصريح لـCNN إن حديث الأمير محمد بن سلمان سيكون الساعة الخامسة مساء الأربعاء.

(محمد بن سلمان يلتقط صور سيلفي مع حضور بمؤتمر قمة الاستثمار)

وكان التلفزيون السعودي الرسمي قد ذكر أن الأمير محمد بن سلمان سيترأس جلسة ضمن جلسات المؤتمر، وذلك بعد الظهور المفاجئ له في المؤتمر حيث التف حوله حضور لالتقاط صور تذكارية معه.

ويذكر أن التلفزيون السعودي الرسمي نشر في وقت سابق شريطا عاجلا بعد جلسة لمجلس الوزراء بالمملكة، ذكر فيه أن المملكة ستحمل من لم يقم بمهامه على أكمل وجه المسؤولية.