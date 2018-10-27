مصدر تركي يكشف لـCNN التهم التي يحقق فيها مع المشتبه بقتلهم خاشقجي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤول تركي مطلع على سير التحقيقات بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إن السعوديين المشتبه بهم والبالغ عددهم 18 يحقق معهم بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاعر الوحشية أو عن طريق جعل الضحية تعاني".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في كلمة له، الجمعة: "إن قتل خاشقجي واضح للعيان، أين الجثة؟ ينبغي أن تظهروها.. إذا كنتم تريدون (السعوديون) إزالة الغموض، فالموقوفون الـ 18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلموهم إلينا لمحاكمتهم، كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الأشخاص الـ 18 (الموقوفون في السعودية) يعرفون قاتلي خاشقجي، لأن الجاني بينهم.. لدينا معلومات ووثائق أخرى (عن مقتل خاشقجي)، ولكن لا داعي للتعجل.. إن غدا لناظره قريب"، لافتا بالقول: "أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى (مقتل خاشقجي) على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا، مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا، كما زودنا السعودية بها أيضا".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال في مؤتمر صحفي مشترك له مع نظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد إن قضية مقتل خاشقجي "باتت هستيريا" لافتا إلى أن الحقائق تنكشف مع المضي قدما، ومؤكدا على أن "محاكمة المتورطين بقضية خاشقجي ستتم في السعودية".