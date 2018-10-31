ماتيس: يجب إدارة إخراج الأسد من السلطة.. والانتخابات بلا مصداقية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكية، إن عملية إخراج الرئيس السوري، بشار الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة، لافتا إلى الدور المحوري الذي لعبته روسيا وإيران في بقائه بالسلطة.

جاء ذلك في كلمة لماتيس ألقاها في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن، حيث قال: "اعتقد أنه وفي نهاية المطاف فإن يجب إدارة الأسد خارج السلطة، ولا اعتقد أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري سيكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي".

ووصف ماتيس الوضع في سوريا قائلا: "مأساة نمت لأكبر مما يمكنني وصفه، رأيت اللاجئين ومخيمات اللاجئين، رأيت اللاجئين في البوسنة ورأيتهم في بجنوب شرق آسيا وفي أفريقيا، ولكنني لم أر أبدا لاجئين مصدومين بالصورة التي رأيت فيها السوريين الخارجين من بلادهم".

وكان ماتيس قد تطرق في الكلمة ذاتها إلى الشأن اليمني، موجها دعوة إلى جميع الأطراف المنخرطة في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد إلى وقف لإطلاق النار خلال 30 يوما.