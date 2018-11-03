دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مارتن غريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إن للولايات المتحدة الأمريكية فرصة قوية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الدعوات لإنهاء الحرب أمر، واتخاذ خطوات عملية لذلك يعتبر أمرا آخر.

جاء ذلك في مقابلة لغريفثس مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "لم اتفاجأ (من دعوة أمريكا لوقف إطلاق النار باليمن خلال 30 يوما) كنت في واشنطن الأسبوع الماضي، والتقيت عددا من المسؤولين وتحدثنا عن الحاجة لحل هذا الصراع، وأحد الأسباب لذلك هو تهديد المجاعة.."

وردا على سؤال حول مدى تأثير قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وقرب الانتخابات النصفية بأمريكا، قال غريفثس: "اعتقد أنها خليط من الأمور التي ذكرتها، بصراحة اعتقد أنه كان هناك منذ البداية ومن معرفتي الشخصية رغبة قوية للتحول من الحرب إلى السلام في اليمن.."

وأضاف: "اعتقد أن تلك الأمور (قضية خاشقجي والانتخابات الأمريكية) حفزت مثل هذه الخطوة وحفزت المصالح في الدول المعنية، وليس فقط في أمريكا والمنطقة بل حتى في أوروبا".