دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، على بيان النيابة العامة في المملكة فيما يتعلق بنتائج التحقيقات بمقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدة على أن "القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية".

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بيان النائب العام الذي أوضح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها النيابة بقضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - حتى هذه اللحظة ما يؤكد أن الجهاز العدلي القضائي بالمملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.. أن نظام العدالة بالمملكة يكفل الحقوق، ويتوخى الحق، ويعاقب أي معتد بالجزاء العادل المقرر شرعًا ونظامًا".

من جهته قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين: "اعتراف السلطات السعودية بقتل خاشقجي داخل القنصلية وتقطيع جثته ونقلها خارجها يطابق المعلومات التي نشرتها الجزيرة وباقي القنوات الفضائية رغم حملة التكذيب والتشويه التي قادتتها القنوات المضلة لشعوب المنطقة! رحمك الله فقد فضحت بمقتلك منظومة الكذب العربية وعريتها إلى الأبد!".

ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، انتقد "الحملة الشرسة" التي يقوم بها الإعلام القطري والتركي ضد المملكة، مؤكدا على أن القضاء في بلاده سيحاسب ويعاقب مرتكب هذه الجريمة، وذلك في مؤتمر صحفي عقب إعلان النيابة العامة السعودية عن نتائج التحقيق بقضية خاشقجي.