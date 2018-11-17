بنس: سنحمل المسؤولية لكل المسؤولين عن قتل خاشقجي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستحمل المسؤولية لكل المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في تركيا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

07:41 المقابلة الحصرية الكاملة لـCNN مع نجلي خاشقجي

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حيث قال بنس: "مقتل جمال خاشقجي عمل وحشي، وكان أيضا إهانة لحرية الصحافة واستقلالها، والولايات المتحدة الأمريكية عازمة على تحميل المسؤولية لكل المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر "بملاحقة الحقائق" لافتا على أنه وخلال هذه العملية سيعثر على طريقة للحفاظ على الشراكة "القوية والتاريخية" مع المملكة العربية السعودية.

وكانت النيابة العامة السعودية قد وجهت، في وقت سابق، تهما إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة قتل الإعلامي السعودي منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.