نتنياهو يذكر بسقوط حكومتي الليكود: سأتحدث مع كاحلون بمحاولة أخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسقوط حكومتي الليكود، مؤكدا على أنه سيتحدث مع وزير المالية، في "محاولة أخيرة" لتجنب سقوط الحكومة.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو، حيث قال: "تحدثت خلال الأيام الأخيرة مع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف. سألتقي هذا المساء مع وزير المالية كاحلون في محاولة أخيرة لتجنب سقوط الحكومة. في هذه الفترة الحساسة أمنيا الذهاب إلى انتخابات هو خطوة غير صائبة ويجب تجنب ذلك".

وتابع في تغريدة منفصلة: "نذكر جيدا ماذا حدث عندما جهات داخل الائتلاف أسقطت حكومتي الليكود عامي 1992 و-1999 حين وقعت مأساة أوسلو ومأساة الانتفاضة.. يجب اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الامتناع عن تكرار هذه الأخطاء".

وتطرق نتنياهو لتصويت الولايات المتحدة الأمريكية ضد إدانة الوجود الغسرائيلي في الجولان، حيث قال: "نجري منذ فترة محادثات مع أصدقائنا الأمريكان حول السياسة الجديدة التي تعتمدها الإدارة الحالية في الأمم المتحدة. السفير الأمريكي لدى إسرائيل أبلغني يوم الخميس بأن الولايات المتحدة قررت التصويت ضد القرار التقليدي الذي يديننا على تواجدنا في الجولان وهذا ما حدث بالفعل".

وأضاف: "أريد أن أشكر الرئيس ترامب والسفيرة هيلي على هذا التصويت الهام والعادل الذي يتمشى تماما مع سياستي التي تضر على أن إسرائيل ستبقى في الجولان إلى لأبد والجولان سيبقى بأيدينا إلى الأبد".