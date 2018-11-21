تصريح للنائب العام الإماراتي بشأن الحكم على المتهم البريطاني هيدجز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية نطقت، الأربعاء، بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز، بريطاني الجنسية، بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه.

ولفت النائب العام الإماراتي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إلى أن الحكم جاء "بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه، واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة دولته".

وقال النائب العام الإماراتي في تصريح له بشأن الحكم في القضية رقم 96 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة إن "المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة واستنفد خلالها وسائل الدفاع كافة، وبعد أن أبدى محاميه كافة أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قررت المحكمة قفل باب المرافعة و حجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم".

وأوضح أن "الحكم الذي صدر اليوم لا يعد حكما نهائيا، إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجددا؛ بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه وهى إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لدستورها وقوانينها".