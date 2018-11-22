رئيس الـCIA الأسبق لـCNN: تعامل ترامب مع السعودية يبعث برسالة ضعف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ليون بانيتا، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية في أعقاب قضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي "تبعث برسالة ضعف للعالم".

00:50 لماذا رفض ترامب سماع "تسجيل خاشقجي"؟

جاء ذلك في مقابلة لبانيتا مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "اعتقد أن الخطر هنا يتمثل بأن الرئيس قد يتحدث عن أمريكا أولا ولكن ما يقوله هو أن أمريكا للبيع لأعلى مزايد.. هذا يقلل من شأن قيادة أمريكا للعالم، وسبب كوننا قادة العالم لا يتمثل في قوتنا العسكرية أو الاقتصادية وحسب بل أيضا قوتنا الأخلاقية".

وتابع قائلا: "الأمر لا يتعلق فقط بالدولارات بل بأمننا القومي وموقفنا أمام العالم.. المسألة هنا تتمثل بكيفية اتخاذ خطوات لإيضاح أن ما حصل مع خاشقجي لا يمكن التساهل به وغير مقبول وفي الوقت ذاته المحافظة على العلاقات مع السعودية، يمكننا القيام بذلك، الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة بما فيه الكفاية للتعامل مع ذلك.."

واردف بانيتا قائلا: "قمنا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية في الوقت الذي لا يزال الرئيس يرغب بالتحدث مع زعيمهم وفرضنا عقوبات ضد إيران مع استمرار محاولات الوصول إلى حل دبلوماسي، وفرضنا تعرفة على الصين وأوروبا ومع ذلك حافظنا على العلاقات الدبلوماسية، وعليه الأمر لا يتعلق باختيار أحد الأمرين، إما تدمير علاقاتنا بالكامل أو عدم القيام بأي أمر، المسألة هو إيجاد توازن.."